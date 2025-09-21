Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States F5 Networks įmonėje svyruoja nuo $131K per year Software Engineer 1 lygiui iki $354K per year Architect lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $178K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą F5 Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
F5 Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
