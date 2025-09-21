Bendrovių katalogas
F5 Networks Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas kompensacijos paketo suma F5 Networks įmonėje yra $111K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą F5 Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
F5 Networks
Security Analyst
Seattle, WA
Iš viso per metus
$111K
Lygis
II
Bazinis
$111K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai F5 Networks?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

F5 Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

F5 Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai F5 Networks siekia metinę bendrą kompensaciją $196,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija F5 Networks Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra $94,000.

