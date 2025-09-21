Vidutinė Programų vadovas bendra kompensacija in United States F5 Networks įmonėje svyruoja nuo $185K iki $263K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą F5 Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
F5 Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
