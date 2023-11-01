Bendrovių katalogas
Eyeota
Eyeota Atlyginimai

Eyeota atlyginimas svyruoja nuo $84,460 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $100,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške.

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $100K
Duomenų mokslininkas
$84.5K
Produkto dizaineris
$85.4K

DUK

Didžiausią atlyginimą Eyeota gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $100,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Eyeota yra $85,425.

