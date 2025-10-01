Bendrovių katalogas
Expleo Group Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Berlin Metropolitan Region vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Berlin Metropolitan Region paketo suma Expleo Group įmonėje yra €51.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Expleo Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Expleo Group
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Iš viso per metus
€51.6K
Lygis
L2
Bazinis
€51.6K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Expleo Group?

€142K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at Expleo Group in Berlin Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of €95,866. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Expleo Group for the Programinės įrangos inžinierius role in Berlin Metropolitan Region is €51,643.

