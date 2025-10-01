Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in Greater Oslo Region Experis įmonėje svyruoja nuo NOK 717K iki NOK 1.02M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Experis bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
