Experis Sprendimų architektas Atlyginimai Greater Oslo Region vietovėje

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in Greater Oslo Region Experis įmonėje svyruoja nuo NOK 717K iki NOK 1.02M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Experis bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

NOK 822K - NOK 962K
Norway
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
NOK 717KNOK 822KNOK 962KNOK 1.02M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Experis?

DUK

The highest paying salary package reported for a Sprendimų architektas at Experis in Greater Oslo Region sits at a yearly total compensation of NOK 1,023,543. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Experis for the Sprendimų architektas role in Greater Oslo Region is NOK 717,355.

