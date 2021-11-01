Directory delle Aziende
Excella
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Excella Stipendi

L'intervallo di stipendi di Excella va da $78,390 in compensazione totale all'anno per un Verslo analitikas all'estremità inferiore a $185,925 per un Vadybos konsultantas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Excella. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų inžinierius
Median $102K
Verslo analitikas
$78.4K
Duomenų mokslininkas
$158K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Vadybos konsultantas
$186K
Produkto dizaineris
$95.5K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$183K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Excella è Vadybos konsultantas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $185,925. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Excella è di $129,893.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Excella

Aziende correlate

  • HCL Global Systems
  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse