Directory delle Aziende
Evonik
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Evonik Stipendi

L'intervallo di stipendi di Evonik va da $76,108 in compensazione totale all'anno per un Sprendimų architektas all'estremità inferiore a $159,120 per un Verslo operacijų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Evonik. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Verslo operacijų vadovas
$159K
Chemijos inžinierius
$87.4K
Valdymo inžinierius
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Marketingas
$144K
Mechanikos inžinierius
$80.4K
Sprendimų architektas
$76.1K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Evonik è Verslo operacijų vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $159,120. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Evonik è di $106,651.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Evonik

Aziende correlate

  • Roblox
  • SoFi
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse