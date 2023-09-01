Bendrovių katalogas
Evertz
Evertz Atlyginimai

Evertz atlyginimas svyruoja nuo $39,407 bendros metinės kompensacijos Information Technologist (IT) žemiausiame taške iki $84,500 Sprendimų architektas aukščiausiame taške.

Programinės įrangos inžinierius
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Sprendimų architektas
Median $84.5K
Techninės įrangos inžinierius
$55.4K

Information Technologist (IT)
$39.4K
Didžiausią atlyginimą Evertz gauna Sprendimų architektas su metine bendra kompensacija $84,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Evertz yra $55,440.

