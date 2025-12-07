Bendrovių katalogas
Establishment Labs
Establishment Labs Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Costa Rica Establishment Labs įmonėje svyruoja nuo CRC 10.52M iki CRC 14.94M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Establishment Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Establishment Labs?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Establishment Labs in Costa Rica siekia metinę bendrą kompensaciją CRC 14,938,728. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Establishment Labs Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Costa Rica yra CRC 10,522,060.

Kiti ištekliai

