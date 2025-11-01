Bendrovių katalogas
EssenceMediacom
EssenceMediacom Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in United Kingdom EssenceMediacom įmonėje svyruoja nuo £107K iki £152K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą EssenceMediacom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£121K - £138K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£107K£121K£138K£152K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai EssenceMediacom?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai EssenceMediacom in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £152,022. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija EssenceMediacom Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United Kingdom yra £106,930.

