Esprow
Esprow Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas kompensacijos in Russia paketo suma Esprow įmonėje yra RUB 733K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Esprow bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Iš viso per metus
RUB 733K
Lygis
L3
Bazinis
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Priedas
RUB 0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Esprow?
+RUB 4.72M
+RUB 7.25M
+RUB 1.63M
+RUB 2.85M
+RUB 1.79M
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Esprow in Russia siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 732,672. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Esprow Personalo specialistas pozicijai in Russia yra RUB 732,672.

Kiti ištekliai