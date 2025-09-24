Kibernetinio saugumo analitikas kompensacija Ernst and Young įmonėje svyruoja nuo $91.4K per year Security Analyst lygiui iki $142K per year Staff Security Analyst 1 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos paketo suma yra $97.9K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ernst and Young bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Ernst and Young kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)