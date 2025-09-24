Vidutinė Žmonių operacijos bendra kompensacija Ernst and Young įmonėje svyruoja nuo ARS 19.61M iki ARS 27.32M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ernst and Young bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Ernst and Young kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)