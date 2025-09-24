Bendrovių katalogas
Ernst and Young
Vidutinė Rinkodaros operacijos bendra kompensacija in Netherlands Ernst and Young įmonėje svyruoja nuo €49.6K iki €67.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ernst and Young bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€53.1K - €64.1K
Netherlands
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€49.6K€53.1K€64.1K€67.6K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Rinkodaros operacijos pateikimų įmonėje Ernst and Young kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių.

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Ernst and Young kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Rinkodaros operacijos by Ernst and Young in Netherlands is 'n jaarlikse totale vergoeding van €67,626. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Ernst and Young vir die Rinkodaros operacijos rol in Netherlands is €49,554.

