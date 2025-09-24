Informacinių technologijų (IT) specialistas kompensacija Ernst and Young įmonėje svyruoja nuo $138K per year Senior IT lygiui iki $84K per year Staff IT lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos paketo suma yra $142K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ernst and Young bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
IT
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior IT
$138K
$129K
$0
$8.4K
Staff IT
$84K
$82K
$0
$2K
Staff IT 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Ernst and Young kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)