Bendrovių katalogas
Ernst and Young
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Žmogiškieji ištekliai

  • Visi Žmogiškieji ištekliai atlyginimai

Ernst and Young Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai kompensacijos in India paketo suma Ernst and Young įmonėje yra ₹1.72M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ernst and Young bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Ernst and Young
Senior Analyst
Pune, MH, India
Iš viso per metus
₹1.72M
Lygis
-
Bazinis
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹156K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Ernst and Young?

₹13.98M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Ernst and Young kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Žmogiškieji ištekliai pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Ernst and Young in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,506,143. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ernst and Young Žmogiškieji ištekliai pozicijai in India yra ₹1,560,878.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Ernst and Young

Susijusios bendrovės

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai