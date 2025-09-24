Bendrovių katalogas
Vidutinė Biomedicinos inžinierius bendra kompensacija in Ireland Ernst and Young įmonėje svyruoja nuo €18.2K iki €25.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ernst and Young bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€19.5K - €22.9K
Ireland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€18.2K€19.5K€22.9K€25.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Ernst and Young kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Biomedicinos inžinierius pozicijai Ernst and Young in Ireland siekia metinę bendrą kompensaciją €25,331. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ernst and Young Biomedicinos inžinierius pozicijai in Ireland yra €18,186.

