Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in United States Erie Construction įmonėje svyruoja nuo $73.9K iki $103K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Erie Construction bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$80.1K - $97K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$73.9K$80.1K$97K$103K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Erie Construction?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Erie Construction in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $103,240. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Erie Construction Pardavimai pozicijai in United States yra $73,870.

