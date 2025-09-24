Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Sweden Ericsson įmonėje svyruoja nuo SEK 426K per year JS4 lygiui iki SEK 945K per year JS8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Sweden paketo suma yra SEK 690K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ericsson bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
