Ericsson
Ericsson Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Sweden Ericsson įmonėje svyruoja nuo SEK 426K per year JS4 lygiui iki SEK 945K per year JS8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Sweden paketo suma yra SEK 690K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ericsson bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
JS4
(Pradedančiojo lygis)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai Ericsson?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Tyrimų mokslininkas

DUK

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Programinės įrangos inžinierius en Ericsson in Sweden está en una compensación total anual de SEK 944,867. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ericsson para el puesto de Programinės įrangos inžinierius in Sweden es SEK 690,490.

