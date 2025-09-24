Techninės įrangos inžinierius kompensacija in Sweden Ericsson įmonėje svyruoja nuo SEK 484K per year JS5 lygiui iki SEK 720K per year JS7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Sweden paketo suma yra SEK 618K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ericsson bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
