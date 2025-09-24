Bendrovių katalogas
Ericsson
Ericsson Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Techninės įrangos inžinierius kompensacija in Sweden Ericsson įmonėje svyruoja nuo SEK 484K per year JS5 lygiui iki SEK 720K per year JS7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Sweden paketo suma yra SEK 618K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ericsson bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Žiūrėti 2 daugiau lygių
SEK 1.56M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Kokie yra karjeros lygiai Ericsson?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

ASIC inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai Ericsson in Sweden siekia metinę bendrą kompensaciją SEK 912,422. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ericsson Techninės įrangos inžinierius pozicijai in Sweden yra SEK 618,023.

