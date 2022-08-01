Bendrovių katalogas
EquityZen
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

EquityZen Atlyginimai

EquityZen atlyginimas svyruoja nuo $70,350 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $237,308 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų EquityZen. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Buhalteris
$70.4K
Verslo analitikas
$109K
Produkto dizaineris
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programinės įrangos inžinierius
$237K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą EquityZen gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $237,308. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija EquityZen yra $109,450.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų EquityZen

Susijusios bendrovės

  • Square
  • Intuit
  • Apple
  • Lyft
  • Airbnb
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai