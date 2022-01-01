Bendrovių katalogas
Equal Experts
Equal Experts Atlyginimai

Equal Experts atlyginimas svyruoja nuo $42,771 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $299,495 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Equal Experts. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $42.8K

Backend programinės įrangos inžinierius

Duomenų analitikas
$61.2K
Valdymo konsultantas
$205K

Personalo specialistas
$109K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$188K
Sprendimų architektas
$299K
DUK

Didžiausią atlyginimą Equal Experts gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $299,495. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Equal Experts yra $148,650.

