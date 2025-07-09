Bendrovių katalogas
Epson
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Epson Atlyginimai

Epson atlyginimas svyruoja nuo $45,338 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $162,810 Projektų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Epson. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Verslo operacijos
$84.6K
Verslo analitikas
$109K
Duomenų mokslininkas
$45.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Žmogiškieji ištekliai
$82.3K
Produkto vadovas
$151K
Projektų vadovas
$163K
Pardavimų inžinierius
$62.7K
Programinės įrangos inžinierius
$48.4K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Epson is Projektų vadovas at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $162,810. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Epson is $83,446.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Epson

Susijusios bendrovės

  • Coinbase
  • Snap
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai