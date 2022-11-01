Eppo Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Eppo atlyginimas svyruoja nuo $200,900 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $367,800 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Eppo. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/23/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $368K
Produkto vadovas
$201K
DUK

Didžiausią atlyginimą Eppo gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $367,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Eppo yra $284,350.

