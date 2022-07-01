Bendrovių katalogas
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Atlyginimai

EPI-USE Labs atlyginimas svyruoja nuo $127,400 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $190,045 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų EPI-USE Labs. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/20/2025

Programinės įrangos inžinierius
$127K
Sprendimų architektas
$190K
DUK

Didžiausią atlyginimą EPI-USE Labs gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $190,045. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija EPI-USE Labs yra $158,723.

