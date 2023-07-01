Bendrovių katalogas
Entomo Farms
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Entomo Farms, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Entomo Farms is a leading company in the production of cricket-based products like flour, powder, and protein. They are recognized worldwide for their commitment to sustainable food sources.

    http://entomofarms.com
    Svetainė
    2014
    Įkūrimo metai
    31
    Darbuotojų skaičius
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Entomo Farms

    Susijusios bendrovės

    • Netflix
    • LinkedIn
    • Dropbox
    • Pinterest
    • Square
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai