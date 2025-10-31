Bendrovių katalogas
Enfusion
Enfusion Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in United States Enfusion įmonėje svyruoja nuo $64.7K iki $92K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Enfusion bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$73.3K - $83.5K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$64.7K$73.3K$83.5K$92K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Enfusion?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Enfusion in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $92,040. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Enfusion Techninių programų vadovas pozicijai in United States yra $64,740.

