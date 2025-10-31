Bendrovių katalogas
Enfusion
Enfusion Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Enfusion įmonėje svyruoja nuo HK$386K iki HK$562K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Enfusion bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

HK$443K - HK$505K
Hong Kong (SAR)
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
HK$386KHK$443KHK$505KHK$562K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Enfusion?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Enfusion siekia metinę bendrą kompensaciją HKHK$4,360,567. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Enfusion Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra HKHK$2,993,268.

