Endpoint Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in United States Endpoint įmonėje svyruoja nuo $228K iki $333K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Endpoint bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$262K - $299K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$228K$262K$299K$333K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Endpoint?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Endpoint in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $332,760. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Endpoint Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $228,420.

