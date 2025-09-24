Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Romania Endava įmonėje svyruoja nuo RON 91.1K per year Software Engineer lygiui iki RON 356K per year Principal Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Romania paketo suma yra RON 114K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Endava bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
