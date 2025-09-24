Bendrovių katalogas
Endava
Endava Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Romania Endava įmonėje svyruoja nuo RON 91.1K per year Software Engineer lygiui iki RON 356K per year Principal Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Romania paketo suma yra RON 114K.

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Kokie yra karjeros lygiai Endava?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Endava in Romania siekia metinę bendrą kompensaciją RON 356,300. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Endava Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Romania yra RON 113,819.

