Emumba
Emumba Atlyginimai

Emumba atlyginimas svyruoja nuo $3,398 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $6,464 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Emumba. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/20/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $6.5K
Žmogiškieji ištekliai
$3.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą Emumba gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $6,464. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Emumba yra $4,931.

