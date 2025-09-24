Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Hungary Emarsys įmonėje svyruoja nuo HUF 8.86M iki HUF 12.41M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Emarsys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
