Emarsys Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Hungary Emarsys įmonėje svyruoja nuo HUF 8.86M iki HUF 12.41M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Emarsys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

HUF 9.59M - HUF 11.16M
Hungary
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
HUF 8.86MHUF 9.59MHUF 11.16MHUF 12.41M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Emarsys in Hungary siekia metinę bendrą kompensaciją HUF 12,410,610. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Emarsys Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Hungary yra HUF 8,864,722.

