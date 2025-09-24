Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Elsevier įmonėje svyruoja nuo $89.6K per year Software Engineer 1 lygiui iki $148K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $110K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Elsevier bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
