  Atlyginimai
  Programinės įrangos inžinierius

  Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Ellucian Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Mexico Ellucian įmonėje sudaro MX$352K per year L1 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Mexico paketo suma yra MX$356K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ellucian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Palyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
L1(Pradedančiojo lygis)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Palyginti lygius

Naujausi atlyginimų pateikimai
Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai Ellucian?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Ellucian in Mexico siekia metinę bendrą kompensaciją MXMX$25,560,620. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ellucian Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Mexico yra MXMX$6,832,568.

Kiti ištekliai