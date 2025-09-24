Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Mexico Ellucian įmonėje sudaro MX$352K per year L1 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Mexico paketo suma yra MX$356K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ellucian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
