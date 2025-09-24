Bendrovių katalogas
Ellucian
Ellucian Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in United States paketo suma Ellucian įmonėje yra $98K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ellucian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Ellucian
Product Manager
Seattle, WA
Iš viso per metus
$98K
Lygis
L1
Bazinis
$98K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Ellucian?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Ellucian in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $171,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ellucian Produkto vadovas pozicijai in United States yra $98,000.

