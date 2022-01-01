Bendrovių katalogas
Ellucian
Ellucian Atlyginimai

Ellucian atlyginimas svyruoja nuo $35,930 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $151,443 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ellucian. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/4/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $100K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $98K
Verslo analitikas
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Projektų vadovas
$104K
Pardavimai
$151K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$41.1K
DUK

Didžiausią atlyginimą Ellucian gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $151,443. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ellucian yra $99,000.

