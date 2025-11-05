Bendrovių katalogas
Vidutinė Mechanikos inžinierius kompensacijos in Greater Paris Area paketo suma EDF FR įmonėje yra €42.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą EDF FR bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Iš viso per metus
€42.6K
Lygis
L3
Bazinis
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€5.5K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
5 Metai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai EDF FR in Greater Paris Area siekia metinę bendrą kompensaciją €43,378. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija EDF FR Mechanikos inžinierius pozicijai in Greater Paris Area yra €42,550.

