Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Atlyginimai

Edelman Financial Engines atlyginimas svyruoja nuo $113,430 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $169,150 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Edelman Financial Engines. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/6/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $159K
Duomenų analitikas
$113K
Duomenų mokslininkas
$169K

Produkto vadovas
$114K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Edelman Financial Engines gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $169,150. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Edelman Financial Engines yra $136,484.

