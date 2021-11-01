Bendrovių katalogas
ECS
ECS Atlyginimai

ECS atlyginimas svyruoja nuo $7,236 bendros metinės kompensacijos Mechanikos inžinierius žemiausiame taške iki $226,125 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ECS. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/6/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $140K

Duomenų inžinierius

Kibernetinio saugumo analitikas
Median $85K
Verslo analitikas
$141K

Duomenų mokslo vadovas
$151K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$89.6K
Rinkodara
$102K
Mechanikos inžinierius
$7.2K
Programų vadovas
$118K
Projektų vadovas
$64.7K
Sprendimų architektas
$181K
Techninių programų vadovas
$226K
DUK

Hæstlaunaða hlutverkið hjá ECS er Techninių programų vadovas at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $226,125. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ECS er $117,600.

