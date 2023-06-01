Bendrovių katalogas
EcoCart
EcoCart Atlyginimai

EcoCart atlyginimas svyruoja nuo $158,100 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $190,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų EcoCart. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/19/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $190K
Produkto vadovas
$158K
DUK

Didžiausią atlyginimą EcoCart gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $190,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija EcoCart yra $174,050.

Kiti ištekliai

