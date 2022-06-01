Bendrovių katalogas
Duetto
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Duetto Atlyginimai

Duetto atlyginimas svyruoja nuo $153,022 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinerijos vadovas žemiausiame taške iki $275,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Duetto. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $275K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$153K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Duetto gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $275,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Duetto yra $214,011.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Duetto

Susijusios bendrovės

  • FareHarbor
  • WP Engine
  • Flexera
  • Industrious
  • Yugabyte
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/duetto/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.