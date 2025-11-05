Bendrovių katalogas
Duck Creek Technologies Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai New York City Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in New York City Area paketo suma Duck Creek Technologies įmonėje yra $220K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Duck Creek Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Iš viso per metus
$220K
Lygis
-
Bazinis
$190K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$30K
Metai įmonėje
17 Metai
Patirties metai
17 Metai
Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Duck Creek Technologies in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $227,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Duck Creek Technologies Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in New York City Area yra $220,000.

