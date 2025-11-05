Bendrovių katalogas
DSV
DSV Duomenų analitikas Atlyginimai Warsaw Metropolitan Area vietovėje

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in Warsaw Metropolitan Area DSV įmonėje svyruoja nuo PLN 61.3K iki PLN 87.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DSV bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PLN 69.4K - PLN 79K
Poland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PLN 61.3KPLN 69.4KPLN 79KPLN 87.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai DSV?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai DSV in Warsaw Metropolitan Area siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 87,111. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DSV Duomenų analitikas pozicijai in Warsaw Metropolitan Area yra PLN 61,273.

