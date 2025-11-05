Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in Warsaw Metropolitan Area DSV įmonėje svyruoja nuo PLN 61.3K iki PLN 87.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DSV bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!