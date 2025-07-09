Directory delle Aziende
DSTA
DSTA Stipendi

L'intervallo di stipendi di DSTA va da $60,214 in compensazione totale all'anno per un Duomenų mokslininkas all'estremità inferiore a $156,800 per un Projektų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di DSTA. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $75K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
$60.2K
Aparatinės įrangos inžinierius
$73.6K

Programų vadovas
$127K
Projektų vadovas
$157K
Kibernetinio saugumo analitikas
$81.9K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$111K
Techninis programų vadovas
$124K
FAQ

The highest paying role reported at DSTA is Projektų vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DSTA is $96,527.

