DSM-Firmenich
DSM-Firmenich Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Spain DSM-Firmenich įmonėje svyruoja nuo €82.3K iki €112K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DSM-Firmenich bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€88.2K - €107K
Spain
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€82.3K€88.2K€107K€112K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai DSM-Firmenich in Spain siekia metinę bendrą kompensaciją €112,368. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DSM-Firmenich Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Spain yra €82,338.

