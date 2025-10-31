Bendrovių katalogas
DSM-Firmenich Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in Netherlands DSM-Firmenich įmonėje svyruoja nuo €62.9K iki €87.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DSM-Firmenich bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€68.2K - €82.6K
Netherlands
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€62.9K€68.2K€82.6K€87.9K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai DSM-Firmenich in Netherlands siekia metinę bendrą kompensaciją €87,948. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DSM-Firmenich Projektų vadovas pozicijai in Netherlands yra €62,928.

