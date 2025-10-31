Bendrovių katalogas
DSI France Travail Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in France DSI France Travail įmonėje svyruoja nuo €35.8K iki €48.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DSI France Travail bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€38.7K - €46K
France
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€35.8K€38.7K€46K€48.9K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai DSI France Travail?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai DSI France Travail in France siekia metinę bendrą kompensaciją €48,950. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DSI France Travail Programinės įrangos inžinierius pozicijai in France yra €35,755.

