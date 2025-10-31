Bendrovių katalogas
DRW
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

DRW Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in United Kingdom paketo suma DRW įmonėje yra £152K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DRW bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£152K
Lygis
L1
Bazinis
£152K
Stock (/yr)
£0
Priedas
£0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
0 Metai
Kokie yra karjeros lygiai DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslininkas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai DRW in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £247,598. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DRW Duomenų mokslininkas pozicijai in United Kingdom yra £119,156.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų DRW

Susijusios bendrovės

  • Point72
  • Akuna Capital
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Figure
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai