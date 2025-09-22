Bendrovių katalogas
Druva
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Techninis rašytojas

  • Visi Techninis rašytojas atlyginimai

Druva Techninis rašytojas Atlyginimai

Vidutinė Techninis rašytojas kompensacijos in India paketo suma Druva įmonėje yra ₹2.5M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Druva bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Iš viso per metus
₹2.5M
Lygis
Staff Technical Writer
Bazinis
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
11 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Druva?

₹13.95M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Techninis rašytojas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninis rašytojas pozicijai Druva in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹4,497,794. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Druva Techninis rašytojas pozicijai in India yra ₹2,534,224.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Druva

Susijusios bendrovės

  • Tavant
  • Forescout
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • DataCamp
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai